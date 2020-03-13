منخفض "التنين" يقتل 7 أشخاص في مصر ويدخل في "مرحلة الذروة"

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لقي 7 أشخاص مصرعهم منذ أمس الخميس في مناطق متفرقة من مصر جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت القاهرة وعددا من المحافظات، وأطلق عليها اسم منخفض "التنين"، الذي يدخل في ذروته.

ففي منطقة المريوطية بالجيزة أصيب شابان بصعق كهربائي أثناء دفعهما سيارة معطلة بسبب الأمطار مما أسفر عن مصرعهما.

وقتل مسن يبلغ من العمر 60 عاما صعقا بالكهرباء عقب تلامس عمود إنارة بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

فيما لقي طبيب بيطري 30 عاما مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي جراء ملامسته عمود إنارة أمام منزله بقرية العصايد التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

كما قتل أمين شرطة نتيجة الصعق بالكهرباء بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء، بجوار منزله بمنطقة نفيشة، التابعة لمركز الإسماعيلية، بعد تساقط الأمطار بشكل كثيف.

ولقيت طالبة بمدرسة التمريض بمركز أدفو محافظة أسوان، مصرعها وأصيبت 3 طالبات أخريات، حيث انهار عليهن مدخل قاعة احتفالات، كن يقمن بها حفل تخرجهن.

فيما أعلن محافظ قنا، أشرف الداودي، عن مصرع طفل 5 أعوام، وإصابة 5 أشخاص آخرين إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بصعيد مصر.

كما اصطدم قطاران ببعضهما البعض في نطاق منطقة إمبابة بالجيزة ما أسفر عن خروج أحدهما من مساره وهدمه لمنزل واصطدامه بقطار آخر أمامه أدى إلى إصابة قرابة 20 شخصا.

وحذرت هيئة الأرصاد في مصر المواطنين من تزايد خطورة منخفض "التنين" خلال يوم الجمعة بعد دخوله إلى مرحلة الذروة بسبب ارتفاع سرعة الرياح إلى 90 كم في الساعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن تكون الأمطار أكثر غزارة وتزايدا لكمياتها وتحديدا على مناطق سيناء ووسط الصعيد ومطروح.