living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يتم عزل جثمان ضحية "كورونا" قبل دفنه؟

13
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيع مصريون في محافظة الدقهلية شمالي البلاد جثمان سيدة توفيت بفيروس "كورونا" المستجد، في مراسم أكدت السلطات أنها راعت الاحتياطات الصحية.


وذكرت وسائل إعلام مصرية، ليل الخميس، أن عددا محدودا من أهالي قرية بالمحافظة شاركوا في تشييع جثمان عطيات محمد إبراهيم (60 سنة) بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليها بأحد مساجد القرية.

ولم يتم الإعلان عن الجنازة في مكبرات الصوت بالمساجد عن وصول الجثمان، كما هو الحال في الوفيات العادية.


وقال مصدر طبي لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الجثمان جرى تكفينه بعد غسله حسب الشريعة الإسلامية، وعزله تماما بطبقة من الجلد لمنع انتقال الفيروس إلى أي من المشيعين.

وأكد المصدر أن نقل الجثمان ودفنه "راعى كافة الاحتياطات الصحية" الضرورية.

وبدأ التشييع بعدما نقل الجثمان من مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية المجاورة.

وكان مستشفى الصدر بمدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، استقبلت حالة السيدة المصرية، الأربعاء، حيث خلص الأطباء إلى أنها تعاني التهابا رئويا مزدوجا.

وبعد أخذ عينات منها، تبين إصابتها بفيروس "كورونا"، وجرى تحويلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية حيث فارقت الحياة هناك مساء الخميس.

وهذه ثاني وفاة تسجل في مصر، بعدما أعلنت القاهرة في وقت سابق من مارس الجاري تسجيل وفاة سائح ألماني كان يزور البلاد.

وتقول القاهرة ومنظمة الصحة العالمية إن هناك 80 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في مصر، مشيرة إلى شفاء 27 منها.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout