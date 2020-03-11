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السعودية تمنح مواطنيها الراغبين في العودة من تركيا مهلة حتى 12 مارس

11
MARCH
2020
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منحت الحكومة السعودية لمواطنيها المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة لبلادهم مهلة حتى 12 مارس الحالي.
 
وقالت سفارة المملكة لدى تركيا، في "تنبيه عاجل" نشرته مساء اليوم الثلاثاء: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة".
 
وسبق أن اتخذت السلطات السعودية قرارا بمنع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.
 
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، وقتل حتى الآن أكثر من 4200 شخص في العالم.
روسيا اليوم
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