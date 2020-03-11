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وزارة الري والمياه في مصر تعلن حالة الطوارئ والاستنفار العام

11
MARCH
2020
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وجه وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لمواجهة حالة الطقس السيئة التي ستواجهها البلاد خلال الأيام القادمة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية للوزارة لاستعراض خطة مواجهه النوبة القادمة من الأمطار والسيول التي تضرب البلاد خلال الفترة 12-14 مارس الجاري.
 
ووجه عبد العاطي بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لكافة  أجهزه الوزارة مع مراجعة محطات الرفع ومخارج السيول وحالة السدود وتخفيض مناسيب المصارف، خصوصا في الدلتا ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف .
 
تجدر الإشارة إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري قد رصد تعرض البلاد لموجه شديدة من الأمطار والعواصف والرياح خلال الأيام القادمة وأن معدلات الأمطار قد تصل في بعض المحافظات إلى 40 مللم وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وأيضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجه أمطار شديدة مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل معها.
روسيا اليوم
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