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الأزهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة ظهور فيروس كورونا

11
MARCH
2020
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أصدر فضيلة  الشيخ/ صالح عباس، وكيل #الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس #كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
 
 
ونص المنشور الذي نشره الأزهى على ما يلي:
 
تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات.. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة
تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب
إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية
تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة
متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار
يتم وقف حركة سفر السادة المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة
تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة
روسيا اليوم
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