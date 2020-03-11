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بالصور: بعد إشتعال مواقع التواصل إستهجاناً.. " أرامكو " توضح!

11
MARCH
2020
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قالت شركة أرامكو النفطية السعودية، الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات "صارمة" ضد ما وصفته بـ"تصرف مسيىء"، في معرض تعليقها على صور جرى تداولها بشكل فيروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصور الملتقطة في أحد مواقع شركة أرامكو، ضجة كبيرة، بعدما أظهرت رجلا يحمل عبوة كُتب عليها بالإنجليزية "Hand Sanitizer" أو مُنظف الأيدي، بحيث يمكن لبقية العاملين في الشركة والزائرين تعقيم أيديهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأعربت أرامكو، في بيان نشرته عبر تويتر، عن "استيائها الشديد من التصرف المسيئ الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".

وأوضحت عملاقة النفط السعودي أنها قامت الشركة على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة "حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".قالت شركة أرامكو النفطية السعودية، الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات "صارمة" ضد ما وصفته بـ"تصرف مسيىء"، في معرض تعليقها على صور جرى تداولها بشكل فيروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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