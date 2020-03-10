تطورات جديدة في قضية نجل القذافي أمام الجنائية الدولية

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قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، بأن أحد أسباب قرارها بأحقيتها في محاكمة سيف الإسلام هو عدم انطباق قانون العفو العام الليبي عليه.

ووافقت دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية على قرار الدائرة التمهيدية الأولى فيها بأن القانون الليبي رقم 6 لعام 2015، فيما يتعلق بالعفو، لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي من قبل محكمة طرابلس.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.