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76 مصابا بكورونا في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

10
MARCH
2020
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة، فيما سجلت السلطات الفلسطينية إصابة جديدة ليصبح عدد المصابين 26 شخصا.
 
وقررت إسرائيل أمس الاثنين فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي المرض.
 
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "قررنا اعتبارا من اليوم أن كل من يأتي إلى إسرائيل من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة".
 
من جهته، قال مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إن نتائج الفحوص المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة الفلسطينية أظهرت حالة إصابة جديدة بالفيروس.
 
وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 26 حالة، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح بقضاء طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.
روسيا اليوم
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