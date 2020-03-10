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"مجتهد" يغرد : "المهم أن الأيام القادمة حبلى"!

10
MARCH
2020
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غرد الحساب السعودي الشهير “مجتهد” حول الإعتقالات الأخيرة التي حصلت في المملكة العربية السعودية والتي طالت أمراء في الأسرة الحاكمة أبرزهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف.


وكتب مجتهد على “تويتر”: “خلافا لاعتقالات الرتز التي باركها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن اعتقال أحمد بن عبد العزيز والآخرين لم ينسق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيها مع الأميركان، ولذلك أغضبت الخارجية الأميركية و CIA ومجلس الأمن القومي خوفا من اندلاع فوضى في البلد، وجرى الاتصال بابن سلمان والضغط عليه لإطلاق سراح المعتقلين في البداية بلغة هادئة”.


وأضاف: “لكن بعد تهور ابن سلمان في تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفع إنتاج النفط استشاط ترامب غضبا لأن هذا التصرف كان سببا في السقوط المدوي لبورصة نيويورك اليوم التي طالما تغنى ترامب بأن صعودها كان من إنجازاته ولذلك تعالت لهجة الضغط على ابن سلمان وأصر السفير الأميركي على مقابلة الأمير أحمد والاطمئنان عليه”.


وتابع: “لم يتمكن ابن سلمان من منع الأميركان من مقابلة أحمد (ولهذا طلب البشت)، لكن ابن سلمان رفض إطلاق سراحه حتى الآن، لأنه يدرك أن خروج أحمد بحماية أميركية يعني نهاية فرصته هو في السلطة، حيث سيكون أحمد في موقف أقوى، بل سيكون راغبا في الانتقام من ابن سلمان الذي أهانه بهذا الاعتقال”.


واستمر بالقول: “ابن سلمان لا يزال يعتقد أنه يستطيع إقناع ترامب بمخالفة موقف المؤسسات الأميركية، لكن ترامب قلق من تهور ابن سلمان، وبدأ يحس أن المراهنة على ابن سلمان ستضره هو شخصيا، خاصة أنه مقبل على انتخابات سوف تتأثر بوضع الاقتصاد عموما وبورصة نيويورك خصوصا وهو ما صار عرضة للضرر بتصرفات ابن سلمان”.


وختم بالقول: “يتوقع القريبون من دائرة ابن سلمان أن يستجيب للضغط الأميركي ويطلق المعتقلين، لكن احتمال مقاومة هذا الضغط واردة جدا خاصة أنها صارت معركة وجود بالنسبة لابن سلمان. ولا يزال ابن سلمان يعتقد أنه يستطيع ابتزاز ترامب بتهديده بفضح قصة المليار الذي سلمه إياه. المهم أن الأيام القادمة حبلى”.

ملحق 

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