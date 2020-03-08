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سوريا.. أكثر من 30 قتيلا وعشرات المصابين في حادث سير مروع على طريق سريع- (صور)

8
MARCH
2020
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قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب العشرات في حادث سير غير مسبوق على الطريق الدولي الواصل بين حمص والعاصمة دمشق، عصر اليوم السبت.
 
وأفاد مراسل “القدس العربي” بأن عشرات السيارات والميكروباصات سُحقت تحت شاحنة كبيرة انزلقت بسرعة وهي محملة بمواد تزن أكثر من مئتي طن بعد أن توقفت مكابحها عن التجاوب فسارت بكامل وزنها متجهة نحو السيارات المتوقفة ضمن عدة أرتال على حاجز تفتيش أمني قرب “جسر بغداد” على الطريق السريع بين حمص ودمشق (8 كيلومترات شمال شرق دمشق).
 
ورجحت مصادر طبية لـ”القدس العربي” ارتفاع عدد الضحايا لأن بعض الإصابات التي تم نقلها إلى مشفى البيروني ومشفى الشرطة كانت “بالغة”، فيما فارق أكثر من 30 شخصاً الحياة مباشرة لحظة وقوق الحادث.
 
وقال شهود عيان لـ”القدس العربي” إن سيارات سُحقت تحت ثقل الشاحنة الضخمة التي فقد سائقها السيطرة عليها فاصطدمت بكل ما تواجد أمامها.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها هذا الطريق حوادث مروعة، فقد سبق أن اصطدمت شاحنات بسيارات على الحاجز الأمني، لكنها المرة الأولى التي يسقط فيها هذا العدد الكبير من الضحايا.
القدس العربي
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