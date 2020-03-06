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وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين (صور)

6
MARCH
2020
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن وزيرة الصحة هالة زايد ستخضع للرقابة الصحية لمدة 14 يوما، عقب عودتها من رحلة استمرت حوالي أسبوع إلى الصين.
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزيرة عادت الجمعة من رحلتها إلى بكين، بعدما سلمت الحكومة الصينية هدية، تتمثل بمستلزمات وقائية.
 
وأكد أنه فور وصولها، قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مع زايد والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.
 
وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس.
 
 
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن زيارة زايد جاءت بهدف تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد.
روسيا اليوم
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