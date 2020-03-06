living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حاكم دبي يرد على قرار القضاء البريطاني بحقه

6
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني الذي جاء فيه أنه أمر بخطف 2 من بناته وعرض زوجته السابقة لحملة تخويف، يعرض فقط جانبا واحدا من القصة.
 
وقال الشيخ محمد بن راشد، وهو رئيس مجلس النواب الإماراتي، في بيان أصدره اليوم الخميس فريق محاميه ونقلته وكالة "رويترز": "بصفتي رئيسا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي قامت بها المحكمة.. وأدى ذلك لإصدار حكم تقصي حقائق يخبر بالضرورة جانبا واحدا من القصة".
 
وشدد حاكم دبي على أن القرار الذي يسمح بنشر الأحكام المتعلقة بقضيته لا يصب في صالح حماية أبنائه "من التغطية الإعلامية"، لافتا إلى أن هذه الحماية "يتمتع بها الأطفال الآخرون في قضايا الأسرة في بريطانيا".
 
وأصدر القضاء البريطاني، في وقت سابق من الخميس، قرارا قال فيه إن آل مكتوم أمر باختطاف اثنتين من بناته، وهما شمسة ولطيفة، ونظم حملة تخويف ضد زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
 
وأشارت "رويترز" إلى أن الإعلان عن قرار القاضي البريطاني أصبح مسموحا بعد رفع القيود عن نشر فحواه وجرى إثر رفض المحكمة العليا البريطانية السماح للشيخ محمد بتقديم الطعن على نشر الحكم.
 
وانتقلت الأميرة هيا إلى بريطانيا في يونيو 2019، حيث بادرت بنزاع قضائي مع زوجها السابق بسبب الحضانة على طفليهما، وخلال جلسة انعقدت في أواخر يوليو طلبت بنت الحسين، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها الإمارات، حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت لإصدار أمر "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.
 
وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، ولا تخص طلاقا أو أمورا مالية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout