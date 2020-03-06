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الجزائر: إحباط مخطط أجنبي كان يهدف للمساس بالأمن القومي

6
MARCH
2020
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كشف الأمن الجزائري، اليوم الجمعة، عن مخطط أجنبي كان يهدف للمساس بالدفاع الوطني والأمن القومي، بإشراف شخص أجنبي وعناصر جزائرية سھلت له المھمة.
 
وقالت الشرطة إنه تم إيقاف شخصين على مستوى المركز الحدودي أم الطبول/الطارف أثناء محاولتهما مغادرة الجزائر، ومصادرة طائرة مسيرة.
 
وأضافت أن الشخص الأجنبي شارك في المسیرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وقام بإلتقاط صور وفیديوھات خاصة في ولايتي الجزائر وتیزي وزو.
 
وبعد إيقاف بعض المتورطین، تم تقديمھم أمام محكمة القالة، وأمر قاضي التحقیق بإيداعھم رھن الحبس المؤقت.
 
وتتمثل التھم الموجھة إلى العناصر الجزائرية في "جنحة علم أشخاص بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرھا من النشاطات التي يكون من طبیعتھا الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنھا السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائیة فور علمه بھا".
 
أما التھم الموجھة للشخص الأجنبي، فتتمثل في "جناية التنظیم بطريقة خفیة، أو أي طريقة، بالمراسلة أو بالاتصال عن بعد من شأنھا الإضرار بالدفاع الوطني".
روسيا اليوم
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