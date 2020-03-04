أول حالة وفاة في دولة عربية .. بسبب كورونا!

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شهدت دولة عربية أول حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد، لتضاف إلى أكثر من 3200 حالة وفاة حول العالم، وذلك بعد أشهر من ظهور "كورونا" في مدينة ووهان الصينية.

وسجل العراق أول حالة وفاة بفيروس كورونا "المستجد" على مستوى العالم العربي، اليوم الأربعاء، حيث قالت إدارة الصحة المحلية في محافظة السليمانية إن رجلا مسنا توفي جراء المرض.

وأعلن العراق اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهم طالب إيراني عاد لبلده بعد ذلك و30 عراقيا زاروا جميعا إيران في الآونة الأخيرة.

وتأتي حالة الوفاة مع ظهور إصابات في البلاد العربية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت الكويت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

كما أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، بعد تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.