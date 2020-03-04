الجزائر.. حصيلة إصابات كورونا المؤكدة بلغت 8 حالات

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الإصابات المؤكدة إلى ثمان.

وأضافت الوزارة: "الحالات الثماني هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي".

يذكر أن فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا أواخر ديسمبر 2019 بسوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات، حيث قالت منظمة الصحة العالمية، إن "عدد الإصابات بلغ أكثر من 80 ألف شخص في نحو 33 دولة".