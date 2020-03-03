الكويت تقرر منع "النرجيلة" .. والسبب: كورونا!

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قررت السلطات الكويتية منع تداول النرجيلة (الشيشة) في جميع المقاهي، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا ، الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن وزارة الصحة الكويتية طالبت في بيان بـ"منع جميع المقاهي من تداول (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد".

ودعت الوزارة في البيان "جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية إلى توفير بيئة صحية، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت أخيرا عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، تضمنت تعليق الرحلات إلى بضع دول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتعليق الدراسة.