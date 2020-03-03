طيران الإمارات تمنح العاملين فرصة الإستفادة من إجازاتهم

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أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن منح العاملين فيها فرصة للاستفادة من إجازاتهم المدفوعة وغير المدفوعة لمدة شهر، وفقا لبيان أصدرته الشركة.



وأكدت الشركة أن انتشار فيروس كورونا أسفر عن "تغييرات عملياتية" والحاجة إلى كوادر في أماكن معينة على حساب أخرى.



وجاء في البيان: "مع أخذ توفر الموارد الإضافية في عين الاعتبار، وحقيقة أن الكثير من الموظفين يودون الانتفاع من إجازاتهم، لقد أتحنا لموظفينا خيار الاستفادة من الإجازة أو التقديم على إجازة غير مدفوعة بشكل طوعي لمدة شهر في كل مرة".

وأضافت طيران الإمارات: "لقد فعلنا مركز إدارة الأزمات منذ كانون ثاني بهدف مراقبة الوضع وأخذ خطوة حاسمة في جميع المناطق التي نعمل بها".