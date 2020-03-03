العراق.. ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل 5 إصابات جديدة.

وذكر بيان للوزارة، أن الأجهزة الصحية "شخصت 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 3 منها في بغداد وحالة في محافظة ميسان والخامسة في محافظة النجف".

وأضاف البيان، أنه "تمت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة، وأخذت منهم عينات مختبرية وبعد إتمام الفحوص، تبين أنها موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة وفقا للبيان، اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم حسب اللوائح الصحية العالمية.