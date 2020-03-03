living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. أربيل تمنع إقامة مجالس العزاء بسبب كورونا

3
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت محافظة أربيل في كردستان العراق بالتعاون مع اتحاد علماء الدين في الإقليم، منع إقامة مجالس العزاء التزاما بالإرشادات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وقال محافظ أربيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رجال دين: "دعونا رجال الدين إلى المساهمة في نشر التوعية ضد المرض والالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث أجبرنا خلال الأيام الماضية على إصدار مجموعة من القرارات لمنع انتشار كورونا".
 
وأضاف، أنه "لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في أربيل.. لقد كرسنا كل الإمكانيات لاتخاذ ما يلزم لدرء مخاطر كورونا، ويمكننا فعل ذلك بجهود الجميع".
 
وتابع: "اتفقنا اليوم بالإجماع على عدم السماح بإقامة مجالس العزاء في المساجد والقاعات والمنازل بمحافظة أربيل حتى الـ21 من مارس الجاري والاكتفاء بإقامتها في المقابر، من أجل حماية المواطنين".
 
بدوره، قال مسؤول فرع أربيل في اتحاد علماء المسلمين في كردستان، الملا نياز راغب: "من منطلق أن درء المخاطر واجب على كل فرد، وبهدف منع حدوث ضرر كبير على صحة شعب إقليم كردستان، قرر الاتحاد ولجنة الفتاوى بالتنسيق مع مديرية الأوقاف العامة ومديرية الصحة العامة، إيقاف إقامة مراسم العزاء، وليس في ذلك أي حرج ديني".
 
وأعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية أمس الأحد، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا لأول مرة في إقليم كردستان العراق، ليرتفع العدد إلى 19 شخصا في عموم العراق، بينهم مواطن إيراني واحد.
 
وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر: "المصابون بالفيروس هم رجل (31 عاما)، وزوجته (23 عاما)، وطفلهما (8 سنوات)، فضلا عن امرأة (22 عاما)".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout