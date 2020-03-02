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مصر والجزائر تعلنان اكتشاف حالات إصابة جديدة بكورونا

2
MARCH
2020
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أعلنت السلطات الصحية في كل من مصر والجزائر، عن تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيهما.
 
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان على "فيسبوك" اليوم الاثنين، أنها اكتشفت إصابة شخص أجنبي بكورونا، مضيفة أن الحالة نقلت إلى مستشفى لعزلها، وأنها تتلقى حاليا العلاج اللازم.
 
وأضافت الوزارة أنها تتخذ إجراءات وقائية صارمة تجاه الأشخاص المخالطين للمريض، وهو ثاني حالة إصابة بالفيروس داخل مصر، بينما تلقت الحالة الأولى العلاج وتعافت، حسب البيان.
 
من جهتها، قالت وزارة الصحة الجزائرية صباح اليوم، إنها اكتشفت حالتي إصابة بالفيروس الجديد في مدينة بليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.
 
وأوضحت الوزارة أن الإصابتين تم رصدهما بفضل جهاز المراقبة والإنذار، حيث كانت المرأة وابنتها حاملتين للفيروس، لكن لا تبدو عليهما أعراض الإصابة بالمرض، مضيفة أنه جرى وضع الحالتين تحت الحجر الصحي.
 
وبهذا الإعلان ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.
روسيا اليوم
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