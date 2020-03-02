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مجلس الوزراء السوري يقر إجراءات استباقية للوقاية من كورونا

2
MARCH
2020
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أقر مجلس الوزراء السوري إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال جلسته الأسبوعية يوم الأحد.
 
وأوضحت صفحة رئاسة الوزراء، أن تلك الإجراءات تتضمن "تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات فيها، ومن المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة".
 
وأضافت أن الإجراءات تضمنت أيضا "الاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين، حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة لفحص أية أعراض للإصابة بهذا الفيروس".
 
وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات: الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها "بهدف رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تكثيف التوعية في قطاعي التربية والتعليم".
 
وأضافت الصفحة أن المجلس "أهاب بالمواطنين عدم السفر إلى البلدان التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا".
 
وكان المجلس ناقش في جلسته الأسبوعية إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بالفيروس، وأكد على أهمية المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين، والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة الصحية المعتمدة.
 
وما زالت سوريا من البلدان التي لم تعلن حتى الآن وجود إي إصابة على أراضيها.
روسيا اليوم
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