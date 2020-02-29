وفاة فنان ومخرج سوري

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نعى الفنان السوري محمد قنوع والده الفنان والمخرج السوري مروان قنوع الذي وافته المنية فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 74 عاما.

ولد الفنان مروان قنوع في دمشق عام 1946، وهو عضو مؤسس في نقابة الفنانين بسوريا، وعضو مؤسس أيضا في فرقة مسرح دبابيس التي أسسها الأخوة قنوع.

وبدأ العمل في المسرح عام 1958 وعمل في إذاعة دمشق مخرجا للبث المباشر منذ أن أسس برنامج معكم على الهواء عام 1982.

كما عمل مخرجا لكثير من المسلسلات الإذاعية والبرامج الإذاعية، ومنها البرنامج المسرحي الإذاعي الذي يهتم بالمسرح المحلي والعربي والعالمي وهو "آفاق مسرحية".