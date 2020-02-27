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مقتل 34 جندياً تركياً في ريف إدلب بغارات جوية

27
FEBRUARY
2020
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أفاد المرصد السوري عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل بغارات جوية وقعت بين بلدتي البارة وبليون في ريف إدلب

وعن مقتل 58 من مسلحي المعارضة بقصف جوي روسي على إدلب

و"التنسيقيات" تتحدث عن عدد كبير يتجاوز ال70 ، من القتلى والمصابين بصفوف الجيش التركي إثر تعرض موقعهم الواقع قرب بلدة بليون جنوب إدلب لقصف جوّي .

ومن المتوقع ان تكون هذه الليلة ليلة خطبرة جداً في إدلب حيث بدأ الطيران الروسي يقصف مواقع تركية مما أدى إلى سقوط اكثر من اربعين جندي تركي بالاضافة الى ١٧ جندي تحت الانقاض... ومن المتوقع تجدد القتال ليلاً خاصة وان الروسي يفضلون المعارك الليلية.

وأفادت مواقع ليبية نقلا عن مسؤولين عسكريين: مقتل 10 جنود أتراك بضربة على قاعدة معيتيقة

ويعقد إجتماع أمني طارئ في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتقييم الوضع في إدلب وتوجه نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض لمحافظة هتاي بعد الأنباء عن مقتل وجرح عشرات الجنود في إدلب

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