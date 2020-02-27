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"الملكية الأردنية" تعلن تعليق رحلاتها بين عمان وروما بسبب كورونا

27
FEBRUARY
2020
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قررت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من يوم الأربعاء 26 فبراير وحتى إشعار آخر.
 
وأضافت "الملكية الأردنية" في بيان، أنها تعمل على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم.
 
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، ستيفان بيشلر، إن هذه القرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية.
 
وأكد بيشلر حرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليا من الفيروس.
 
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الملكية الأردنية تطبق بهذا الصدد جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المتعلقة بإجراءات نقل المسافرين من بعض الدول إلى المملكة، مشيرا أن الشركة تراقب بشكل حثيث تطورات انتشار الفيروس في المحطات التي تخدمها طائراتها.
 
وشدد بيشلر على استعداد الملكية الأردنية تطبيق المزيد من الإجراءات على هذا الصعيد خلال الفترة المقبلة، إذا دعت الضرورة لذلك، مبينا أن "الخطوط الملكية" تعمل في الوقت الحاضر على اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية الوقائية لحماية طواقمها الجوية وموظفيها، بالتعامل المباشر مع المسافرين لضمان سلامة الطرفين.
 
وكانت الملكية الأردنية قد أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن قبول المسافرين القادمين من إيطاليا أو الذين غادروا إيطاليا من مدة تقل عن 14 يوما، على متن رحلاتها، مستثنية المسافرين حملة الجوازات الأردنية وعائلاتهم.
روسيا اليوم
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