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بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في الجزائر.. تبون يعلق!

27
FEBRUARY
2020
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أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لدى أجنبي وضع تحت الحجر التام.
 
لقد أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر  بعد تسجيل حالة إصابة لرعية أجنبي بفيروس كورنا وضعت تحت الحجر التام، كما أدعوكم إلى الانخراط في حملة تحسيسية كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة. اللهم احمي وطننا ومواطنينا.
 
ودعا تبون في تغريدة على "تويتر" إلى "الانخراط في حملة تحسيسية كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة".
 
وأعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر، لدى مواطن إيطالي، عاد إلى الجزائر يوم 17 فبراير الماضي، مؤكدا أن كل "الإجراءات تم اتخاذها من أجل توفير العناية الصحية للمريض الذي تم وضعه في حجز صحي مشدد".
 
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
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