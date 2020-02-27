أرملة القذافي ترد على ترامب برسالة خطية

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حصلت RT على وثيقة كتبتها أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بخط يدها، ردت فيها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته تمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت أرملة الزعيم الليبي الراحل، صفية فركاش، "من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو الأسرى الثلاثة" في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وهانيبال، والساعدي.

وأضافت صفية فركاش "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا".

وتابعت بالقول: "تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.

واختتمت رسالتها: "إذا من هو الإرهابي؟".

وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس، تمديد العقوبات على عائلة الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وتجميد أصولها.

وفي خطاب وجهه إلى الكونغرس، طالب ترامب بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركاؤه.

وأكد أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.