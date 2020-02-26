سوزان مبارك تنعى زوجها الرئيس المصري السابق حسني مبارك

A + A -

نشرت سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، نعيا لزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاته رسميا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت سوزان في النعي: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون... يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي".

وأضافت، أن "العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

وأشارت مصادر مقربة، إلى أن سوزان مبارك ذهبت إلى المستشفى العسكري صباح بعد علمها بوفاة زوجها، ودخلت في حالة من البكاء الشديد بجوار جثمانه، ولم تتمالك نفسها فور تأكيد الأطباء خبر الوفاة.

ودخل نجلا مبارك جمال وعلاء في نوبة من البكاء حزنا على وفاة والدهما الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك.