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توقيف مقيم غير عربي كان يسكن مع سيدة سعودية متهمة باختطاف أطفال

26
FEBRUARY
2020
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أكدت وسائل إعلام سعودية إلقاء قوات الأمن القبض على مقيم من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره، كان يقيم مع سيدة سعودية متهمة بخطف أطفال قبل حوالي 20 عاما.
 
وأشارت  صحيفة "سبق" نقلا عن قناة "الإخبارية" إلى أن الموقوف كانت تجمعه علاقة زواج عرفي مع المتهمة، مضيفة أن التحقيق معه قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور.
 
وكانت السيدة اختطفت طفلين منذ نحو 20 عاما بالقطيف والدمام، واكتشف أمرها عند استخراج أوراق ثبوتية لهما، كما يجري التحقيق معها في قضايا اختطاف أخرى.
 
يذكر أن الشاب السعودي نايف قرادي، أحد ضحايا الاختطاف، قد التقى الأربعاء الماضي أفرادا من عائلته، بعد 27 عاما على اختطافه من أحد مستشفيات المنطقة الشرقية، في واحدة من أغرب قصص الخطف في تاريخ السعودية.
روسيا اليوم
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