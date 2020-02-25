living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طفل مصري يفاجئ الجميع بفيديو يصور لحظات قتل والده لوالدته

25
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استطاع طفل في التاسعة من عمره من قرية شرنقاش التابعة لمحافظة الدقهلية، أن يوثق جريمة قتل والدته على يد والده، الجريمة التي حدثت أمام عينيه من خلال تسجيله لمقطع فيديو أثناء قيام والده بخنق والدته باستخدام "إيشارب نسائي" ليكون دليل إدانته على قتل زوجته.
 
في التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، ببلاغ من أحد سكان قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، لاكتشافه وفاة شقيقته داخل منزلها في قرية شرنقاش.
 
وبعد الفحص والمعاينة لموقع الحادث، تبين أن جثة السيدة عبير بها بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف في الأنف، وعلى الفور تم نقل جثة السيدة إلى مستشفى المنصورة العام لمعرفة سبب الوفاة، ومما أثار شكوك لجنة البحث والمعاينة حول تورط الزوج، هو سلامة أبواب ونوافذ المنزل، مما يدل على عدم اقتحام المنزل.
 
التقرير الطبي المبدئي
وتبين من خلال التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة، وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة واختناق حاد ونزيف بالأنف.
 
ومن خلال التحقيق مع شقيق السيدة المتوفية عبير أكد أنه علم بوفاتها من أهالي القرية، لذلك قام بإبلاغ الشرطة ولكنه لم يتهم أحدا بقتل شقيقته.
 
وعند التحقيق مع الطفل نجل المتوفية 9 أعوام، قدم الطفل لفريق التحري مقطع فيديو مسجل على هاتفه المحمول، ويظهر خلال الفيديو والد الطفل هاني 38 عاماً في مشادة بينه وبين والدة الطفل، وقيام والد الطفل بخنق والدته باستخدام "إيشارب نسائي" حتى فارقت الحياة.
 
وبعد استدعاء المتهم والد الطفل، ومواجهته بالفيديو، اعترف المتهم بقتله لزوجته، وذلك لشكه في سلوكها.
 
ومن جهتها قررت النيابة العامة التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية حبس المتهم هاني 38 عاماً، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout