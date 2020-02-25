طفل مصري يفاجئ الجميع بفيديو يصور لحظات قتل والده لوالدته

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استطاع طفل في التاسعة من عمره من قرية شرنقاش التابعة لمحافظة الدقهلية، أن يوثق جريمة قتل والدته على يد والده، الجريمة التي حدثت أمام عينيه من خلال تسجيله لمقطع فيديو أثناء قيام والده بخنق والدته باستخدام "إيشارب نسائي" ليكون دليل إدانته على قتل زوجته.

في التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، ببلاغ من أحد سكان قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، لاكتشافه وفاة شقيقته داخل منزلها في قرية شرنقاش.

وبعد الفحص والمعاينة لموقع الحادث، تبين أن جثة السيدة عبير بها بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف في الأنف، وعلى الفور تم نقل جثة السيدة إلى مستشفى المنصورة العام لمعرفة سبب الوفاة، ومما أثار شكوك لجنة البحث والمعاينة حول تورط الزوج، هو سلامة أبواب ونوافذ المنزل، مما يدل على عدم اقتحام المنزل.

التقرير الطبي المبدئي

وتبين من خلال التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة، وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة واختناق حاد ونزيف بالأنف.

ومن خلال التحقيق مع شقيق السيدة المتوفية عبير أكد أنه علم بوفاتها من أهالي القرية، لذلك قام بإبلاغ الشرطة ولكنه لم يتهم أحدا بقتل شقيقته.

وعند التحقيق مع الطفل نجل المتوفية 9 أعوام، قدم الطفل لفريق التحري مقطع فيديو مسجل على هاتفه المحمول، ويظهر خلال الفيديو والد الطفل هاني 38 عاماً في مشادة بينه وبين والدة الطفل، وقيام والد الطفل بخنق والدته باستخدام "إيشارب نسائي" حتى فارقت الحياة.

وبعد استدعاء المتهم والد الطفل، ومواجهته بالفيديو، اعترف المتهم بقتله لزوجته، وذلك لشكه في سلوكها.

ومن جهتها قررت النيابة العامة التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية حبس المتهم هاني 38 عاماً، 4 أيام على ذمة التحقيقات.