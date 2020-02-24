البحرين... التأكد من إصابة سائق حافلة مدرسية بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الاثنين، عن فرضها إجراءات صحية استثنائية، إثر التأكد من إصابة سائق حافلة مدرسية بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة، أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا لمواطن بحريني قادم من إيران عن طريق دبي، تم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي، بمنطقة السلمانية، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأوضحت أن الشخص المصاب بفيروس كورونا (كوفيد 19)، يعمل سائقا لتوصيل طلبة المدارس، وقام بتوصيل عدد من الطلبة، أمس الأحد، بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر في سترة، إذ تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازيا.