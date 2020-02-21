living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية.. 43 فرقة لمكافحة الجراد في المنطقة الشرقية

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، تواصل مكافحة أسراب الجراد القادمة من الحدود الجنوبية.
 
وقالت الوزارة إن فرق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة، تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت أعمالها بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، لمكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى مقاومته في المزارع خارج النطاق العمراني.
 
وصرح المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، محمد الشمراني، بأن الجراد في المنطقة الشرقية انتقل إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر.
 
وكشف الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.
 
ودعا المسؤول السعودي، إلى عدم تناول الجراد، نظرا لتسممه بمبيدات الرش، التي قد تسبب تسمما لمن يتناول الجراد، كما طلب من المواطنين الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق "بلغ" التابع للوزارة، أو إرسال رسالة على "واتس آب" إلى الرقم 0530233560.
 
إلى ذلك، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انتهائها من عمليات مكافحة الجراد في الموسم الشتوي بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتطهير مناطق التكاثر الشتوي في مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان، خلال شهر فبراير، مؤكدة خلوها من مجاميع الحشرات الكاملة والحوريات.
 
وأوضحت الوزارة أنه يتوقع حدوث المزيد من غزو الجراد الصحراوي خلال الأيام والأسابيع القادمة نظرا لظروف الجراد في اليمن، مؤكدة وجود أسراب ومجموعات بكثافات عالية.
 
كما توقعت وزارة البيئة السعودية بدء الأسراب في النضج والتزاوج كبداية للتكاثر الربيعي مع هطول الأمطار الربيعية المتوقعة خلال مطلع مارس القادم وسط وشمال المملكة، والمصاحبة لبداية الاعتدال في درجات الحرارة، لتبدأ بعد ذلك الهجرة نحو مواسم التكاثر الصيفي بالدول المجاورة.
 
وعن حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة، أكدت الوزارة أن آخر تقرير صادر من مركز معلومات الجراد الصحراوي، بمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو)، أشار إلى أن هناك تفاقما للإصابة بشكل كبير جدا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن، حيث ما زال التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة، عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.
 
وأوضحت الوزارة أن "الفاو" أوصت في تقاريرها الدورية وآخرها بتاريخ 28 يناير، بضرورة استمرار الاستكشاف واليقظة التامة والاستعداد لمواجهة خطر آفة الجراد الصحراوي في جميع البلدان المعنية بمواسم التكاثر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout