جدل في قطر إثر استضافة مؤتمر طبي طبيبة إسرائيلية

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أثارت استضافة طبيبة إسرائيلية في مؤتمر دولي لحماية الطفل في قطر، جدلا واسعا بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الناشطون هاشتاغ "#بسكم_تطبيع" للاحتجاج على دعوة مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل 2020، الطبيبة الإسرائيلية فيريد ويندمان، معتبرين أن قتلة الأطفال لا يمكنهم أن يتحدثوا عن حقوق الأطفال وحمايتهم.

واعتبر ناشطون أنه من المخزي أن تتم دعوة إسرائيليين لمؤتمر يعنى بالعنف ضد الأطفال، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بأبشع الممارسات ضد أطفال فلسطين.

ورأى ناشطون آخرون أن دور قطر معروف في دعم القضية الفلسطينية، وهذا لا يعني التطبيع على مستوى الرياضة أو الطب أو غيره مع إسرائيل.