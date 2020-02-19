وزير الإنتاج الحربي المصري: مدرعة "سينا-200" الجديدة مصنوعة لهدف معين

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كشف وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، عن مواصفات المدرعة المصرية الجديدة "سينا 200"، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها بالكامل بأيد وعقول مصرية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة مناسبة للغاية لتلبية حاجات الجيش المصري، حيث تتميز بالسرعة والمرونة وتمتلك شبكة قوية للوقاية من المخاطر خلال تنفيذ المهمات.

وتابع: "فكرة تصميم وتنفيذ المدرعة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي طلب تطوير المدرعات لتناسب استخداما عملياتيا معينا".

وأضاف: "بالتشاور مع كافة التخصصات في القوات المسلحة، تم الوصول للشكل والتصميم المناسبين لها وتنفيذها بعقول وأيد مصرية لتناسب استخدامات ومهام الجيش المصري".