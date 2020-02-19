السودان ينفي تنازله عن نصيبه في مياه النيل لصالح مصر

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أعلن وزير الري السوداني توافق السودان ومصر وإثيوبيا بنسبة 95% حول المسائل العالقة بشأن سد النهضة، نافيا استقطاع جزء من نصيب السودان لصالح مصر في إطار تسوية خلافات السد.

وقال: "تم إنجاز 95% حول ما يتعلق بملء السد والتشغيل دون التطرق إلى اتفاقية قسمة مياه النيل".

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة والبنك الدولي قد أعلنوا في بيان مشترك، أن توقيع الاتفاق النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

ويبلغ طول سد النهضة 1.8 كم وارتفاعه 145 مترا، وسيصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا.