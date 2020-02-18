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إحصائية جديدة لأعداد المخطوفين والناجين الإيزيديين من قبضة "داعش"

18
FEBRUARY
2020
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أعلن مكتب إنقاذ المخطوفين الإيزيديين، إحصائيته الجديدة والنهائية لحصيلة هجوم تنظيم "داعش" على قضاء سنجار عام 2014، وهي معتمدة لدى الأمم المتحدة.
 
وبحسب الإحصائية، كان عدد الإيزيديين في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين جراء هجوم داعش نحو 360 ألف شخص.
 
وأفادت الإحصائية أن عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم وصل إلى أكثر من 1200 شخص، الأمر الذي أفرز ما يقارب الـ3 آلاف يتيم.
 
وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى إعداد الجداول الأخيرة، وصل إلى 81 مقبرة، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية.
 
وتابعت أنه جرى تفجير 68 من المزارات والمراقد الدينية للطائفة، فيما بلغ عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد بشكل تقديري أكثر 100 ألف شخص.
 
وأعلن المكتب، أن "عدد المختطفين هو 6417 منهم 3548 من الإناث، و2869 من الذكور، فيما تمكن 3.5 ألف شخص من الإفلات من قبضة "داعش"، وهم 1199 امرأة، و400 رجل تقريبا".
 
وحسب الإحصائية، "لا يزال هناك 2887 من الإيزيديين المختطفين لدى التنظيم: 1308 من الإناث، و1579 من الذكور".
روسيا اليوم
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