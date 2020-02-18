العراق يمنع الصينيين من مغادرة أراضيه بسبب "كورونا"

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أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد، لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وجاء في بيان الوزارة: "أكد وزير العمل باسم عبد الزمان وخلال اجتماعه مع مدير الجنسية العامة اللواء نشأت الخفاجي، ومدير الإقامة في وزارة الداخلية، ضرورة وضع صيغة قانونية تلزم العمال الصينيين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد من أجل سلامتهم وسلامة المواطنين العراقيين من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "اتفق المجتمعون على إقامة ورشة تضم جميع الأطراف للخروج بتوصيات تضمن سلامة الجميع".

وأكدت دائرة صحة بغداد السبت الماضي، سلامة جميع العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس "كورونا"، وانتهاء فترة الحجر التي أخضعوا لها فور عودتهم إلى البلاد.