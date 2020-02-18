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نفت وزارة الصحة المصرية وجود حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبب في مقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط، ودعت وزيرة الصحة لتوخي الدقة في تناول هكذا أخبار.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين: "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم أمنيين سالمين".

وعن الأنباء المتداولة حول ظهور حالة ثانية حاملة لفيروس "كورونا" عائدة من القاهرة إلى الصين عبر موسكو، أوضح المتحدث "تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية ومع السفارة الصينية ولم نجد لديهم رصد أو معلومات حتى الآن عن الحالة، ونتابع ونبحث عن منبع الخبر المنشور".

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر"، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وجود حالة مريضة بفيروس "كورونا"، كانت موجودة وغادرت للصين، عار تماما من الصحة، معلقة: "أول مرة أسمع الكلام ده دلوقتي"، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن أترك مسؤولياتي وأعطى توجيهات للعاملين بمتابعة الأخبار غير الرسمية، ونسير بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة، ونتابع من خلالها.

وأردفت، هناك تنسيق بيننا وبين السفارة الصينية والحجر الصحي لدينا على درجة عالية من الكفاءة، وفى حالة اكتشاف حالة سيتم إذاعتها بكل شفافية.