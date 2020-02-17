"حضرة إسلامية" في ملهى ليلي تثير جدلا في تونس

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مقطع فيديو يظهر فرقة تغني أناشيد وأدعية دينية داخل ملهى ليلي، أو ما يعرف بالـ"حضرة الإسلامية"، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

واستنكر ناشطون تونسيون، ترديد الأناشيد والأدعية الدينية في الملهى الليلي الواقع في ضاحية قمرت بالعاصمة تونس، معربين عن رفضهم للأمر.

والحضرة هي مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية، وتعد من التراث التونسي حيث انتشرت منذ تسعينيات القرن الماضي عروض الحضرة التي مزجت التراث الصوفي في الغناء والرقص والموسيقى، وحظيت بجمهور واسع لدى التونسيين.