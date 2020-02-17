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مصر تحذر... 4 ظواهر خطيرة تشهدها البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة

17
FEBRUARY
2020
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قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، صباح اليوم الأحد، إن 4 ظواهر خطيرة ستشهدها البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة.
 
ونقل موقع "مصراوي" عن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قوله إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية الشديدة حتى يوم الأربعاء المقبل.
 
وقال شاهين إن مصر ستشهد 4 ظواهر خطيرة، وهي: شبورة كثيفة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة لأقل من 10 درجات مئوية، فارق ملحوظ في درجات الحرارة بين الصباح والليل لأكثر من 10 درجات مئوية.
 
وتابع شاهين: "الظاهرة الجوية الأكثر تاثيرًا اليوم هي الشبورة الكثيفة والتي ظهرت في الصباح الباكر".
 
واستمر بقوله "بداية من يوم الأحد، ستشهد مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق وخفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن".
 
واستدرك: "يوجد انخفاض في درجات حرارة بداية من اليوم الأحد خاصة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يصل فارق درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتي العظمى والصغرى".
 
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن سقوط الأمطار يستمر يوم الاثنين أيضًا على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون مشمسا على جنوب الصعيد، لافتًا إلى حالة عدم الاستقرار تستمر حتى الأربعاء المقبل.
روسيا اليوم
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