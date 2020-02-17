living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجن المشدد 20 عاما بتهمة تزوير شهادة وفاة في مصر

17
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على مشرفة تمريض وأخصائي تحاليل طبية، لتزويرهما تقريرا طبيا لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة في مايو 2018.
 
وادعى أحد المتهمين أن زوجته المصابة بالسرطان توفيت أثناء عملية جراحية لسحب عينة أنسجة أورام من الكبد، وقدم تقريرا طبيا منسوبا لأحد معامل مستشفيات المنيا.
 
غير أن الصدفة، لعبت دورها إذ شوهدت الزوجة "الميتة" من قبل زملاء عمل الرجل فأبلغوا مفتش الصحة هاني إسحق شحاته بالأمر ليتقدم ببلاغ ضد كل من "ش- ش" أخصائي تحاليل، و"أ-ع" مشرفة تمريض، متهما إياهما بتزوير تقرير طبي ترتب عليه استصدار شهادة وفاة على خلاف الحقيقة.
 
وتبين من التحريات أن الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو محاولة التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ 60 ألف جنيه، والاستيلاء على بوليصة تأمين ضمان سداد القرض، وتبديد عهد مخزنية لجهة العمل بمبلغ 30 ألف جنيه.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout