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مصر.. المولود رقم 100 مليون يرى النور اليوم

12
FEBRUARY
2020
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أعلنت مصر عن وصول التعداد السكاني في البلاد، اليوم الثلاثاء، 100 مليون نسمة، والمولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا.
 
وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة.
 
ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.
 
وبلغ عدد الشباب في مصر في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو  20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث".
روسيا اليوم
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