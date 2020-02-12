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مصر.. مواطن يقتل زوجته وابنته الرضيعة وينتحر بسبب 20 مليون جنيه

12
FEBRUARY
2020
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أقدم مواطن مصري يعمل في مجال المقاولات، على قتل زوجته وابنته الرضيعة، بسبب عدم قدرته على سداد ملايين الجنيهات جمعها من راغبي الاستثمار.
 
وقام المواطن المصري بقتل زوجته وابنته بمنطقة حدائق الأهرام، فيما نجا طفل من الجريمة البشعة، وهو ابن زوجة الجاني من زوج آخر، ويدعى آدم، وهو من اكتشف الجريمة واستغاث بالجيران.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الأب كان وراء قتل زوجته وابنته قبل انتحاره بإلقاء نفسه من الطابق الخامس للعقار.
 
وأضافت التحريات الأولية، أن رب الأسرة كانت عليه ديون بلغت 20 مليون جنيه،  ويستحق الدفع أحد أقساط تلك الديون اليوم الاثنين، إلا أنه فشل في توفير المبلغ، وخوفا على أسرته أقدم على خنق الزوجة حتى تأكد من وفاتها ثم ألقى بابنتهما الرضيعة 8 (شهور).
روسيا اليوم
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