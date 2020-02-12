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فنانة مصرية مشهورة تفقد قدرتها على الحركة نتيجة خطأ طبي

12
FEBRUARY
2020
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قالت وسائل إعلام مصرية، إن الفنانة المصرية المشهورة، شويكار، تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
 
وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الواقعة كانت مخفية وتعود لعدة سنوات حيث توجهت الفنانة المصرية لإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية بعد أن سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في عظام الحوض والفخذ، ولكن الخطأ الطبي أدى إلى فقدانها للحركة بشكل تام ومنعها من ممارسة التمثيل.
 
وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، قد نفى أنباء وفاة الفنانة شويكار، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها.
 
وتعد شويكار ممثلة مصرية من أصل تركي، تم اكتشافها في نادي سبورتنغ في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.
 
تزوجت شويكار من المحاسب، حسن نافع، وبعد موته تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.
روسيا اليوم
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