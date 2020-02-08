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الأرصاد المصرية تحذر المواطنين: إلزموا منازلكم

8
FEBRUARY
2020
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من الطقس السيئ في الأيام القادمة ، مطالبة بعدم تخفيف الملابس وضرورة التواجد في المنازل، لعدم استقرار الحالة الجوية.
 
وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم.
 
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية، أن يومي الأربعاء والخميس شهدا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في محافظة القاهرة والوجه البحري وأغلب محافظات ومدن الجمهورية.
 
وتابع شاهين أنه ابتداء من اليوم الجمعة سيكون هناك نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم بانخفاض 5 درجات مئوية وستزيد كميات السحب بشكل كبير وسقوط الأمطار.
 
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار التي سقطت على القاهرة صباح اليوم كانت من متوسطة إلى خفيفة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري .
 
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنه ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خارج المنازل وبقيادة السيارات بهدوء على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
روسيا اليوم
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