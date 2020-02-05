العراق.. مقتدى الصدر يدعو أنصاره للتظاهر بأعداد "حاشدة"

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جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، دعوته لأنصاره إلى التظاهر في ساحات الاحتجاج و بـ"أعداد حاشدة".

وكتب في تغريدة على "تويتر": "تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين، ولكل محبي الإصلاح ممن تعانوا على إرجاع الدراسة والعلم والتعليم ليستتب الأمن والأمان".

وأضاف: "صار من الضروري دعم الثور بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين ويحفظ سلميتها وهيبتها".

ودعا الصدر في تغريدة سابقة، إلى "تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها"،

وقال: "عليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".

وتابع: "على المختصين الإسراع في البدء بذلك، وأنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".