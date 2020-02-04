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السلطات السعودية تكشف غموض جريمة قتل مروعة

4
FEBRUARY
2020
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تمكنت السلطات الأمنية في منطقة حائل السعودبة اليوم من كشف غموض جريمة قتل وصفت بـ"المروعة".
 
ألقت شرطة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة القتل التي هزت المنطقة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
 
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل.
 
 
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أمس مقطع مصور لشخص يترك سيارة في الطريق ويهرب في سيارة أخرى، كانت في انتظاره، واكتشف أن داخل السيارة المتروكة جثة شاب في العقد الثالث من عمره.
 
وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المتهمين قتلا الشاب بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.
 
وتابع أنه "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة".
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