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عصابة دولية... شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الثعالب"

4
FEBRUARY
2020
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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب".
 
ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان"، تخصصت العصابة في النصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم.
 
وتقوم العصابة بسرقة ضحاياها بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.
 
وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.
 
وتبين أن شرطة دبي بإلقائها القبض على أفراد العصابة، أفشلت عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية مسبقا، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهدافهم لـ800 ألف بريد إلكتروني.
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