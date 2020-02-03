إبن أصالة متورّط في مقتل شاب دليفري..

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في عام 2018، سجّل قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغاً يحمل رقم 12717 عن وقوع حادث اصطدام عند الساعة الثانية فجراً بين سيارة ودراجة نارية، ما أدّى إلى وفاة شاب الدليفري وهروب سائق السيارة.

وبعد العثور على لوحة أرقام السيارة في مكان الحادث، تبيّن أنها مسجّلة باسم المخرج المصري طارق رياض العريان وسائقها هو خالد أيمن الذهبي إبن الفنانة السورية أصالة نصري.

قام نجل أصالة بتسليم نفسه مؤكّداً أنّه تسبب بالحادث عن طريق الخطأ، وأقرّ بعدم وجود معرفة سابقة بينه وبين المجني عليه، فما جديد هذه القضية؟

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة قراراً بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري في حادث سيارة تسبب في قتل شاب يدعى هاني شاكر محمد عبد الهادي، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع خالد وتقديم إقرار رسمي بذلك وقبولهم الدية الّتي وصلت إلى مليون جنيه مصري منعاً لسجنه وفق بعض المصادر الصحافية.