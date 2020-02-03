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هجوم على خط غاز في سيناء المصرية والواردات من إسرائيل لم تتأثر

3
FEBRUARY
2020
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قالت مصادر أمنية وشهود إن مسلحين هاجموا خط أنابيب غاز في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية في وقت متأخر يوم الأحد لكن وارادات الغاز من إسرائيل لم تتأثر.
 
وتقاتل قوات الأمن المصرية حركة تمرد إسلامية تتركز في شمال سيناء وتصاعدت بعد عام 2013. وتشيع في المنطقة الهجمات المحدودة.
 
وقالت مصادر أمنية وشهود إن مجموعة من المسلحين فجرت يوم الأحد عبوات ناسفة في خط الأنابيب الذي يقع غرب العريش مما تسبب في نشوب حريق ولكن لم تقع إصابات.
 
وأضافت المصادر أن خط الأنابيب يحمل الغاز إلى المنازل والمصانع في العريش ووسط سيناء وتعرض لهجمات عدة مرات قبل ذلك.
 
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل الشهر الماضي عبر خط أنابيب تملكه شركة غاز شرق المتوسط المصرية والذي يمتد في جزء منه تحت سطح البحر بين العريش في سيناء وعسقلان في إسرائيل.
 
ويتم استيراد الغاز من حقل ليفياثان في إسرائيل. وقال شركاء يقومون بتطوير الحقل في بيان إنه لم تلحق أي أضرار بخط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.
 
وذكر البيان ”تدفق الغاز من ليفياثان إلى مصر مستمر كالمعتاد“.
Reuters
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