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الاشتباه بأول إصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر

3
FEBRUARY
2020
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأحد أنه تم إجلاء مواطن صيني إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، يشتبه بأصابته بفيروس "كورونا" الجديد.
 
وحسب موقع "النهار أون لاين"، فإن المشتبه به يخضع حاليا للمراقبة الطبية المشددة ويوجد في عزل طبي.
 
وأضاف الموقع أن الرجل ظهرت عليه أولى أعراض الفيروس، المتمثلة في حمى، ما خلق حالة توتر وذعر شديدين لدى قاصدى المستشفى، حيث فر العديد من المرضى وأقاربهم من الزوار من المكان خوفا من نقل العدوى.
 
وفي حادثة أخرى، وضع رجل خمسيني في العزل الطبي بمستشفى لخضر بوزيدي في ولاية برج بوعريريج جنوب شرق العاصمة للاشتباه في إصابته بإنفلونزا الخنازير.
 
وأكدت مصادر لـ"النهار أون لاين" أن الطاقم الطبي اتخذ كل الإجراءات الوقائية لمنع أي احتكاك بالحالة المشتبه بها، وأرسل عينات من دم الشخص المعني إلى معهد باستور لتحديد نوع الإصابة والفيروس.
 
يذكر أن عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" خارج الصين ارتفع إلى 148 حالة في 22 دولة حول العالم
روسيا اليوم
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